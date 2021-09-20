رئيس وزراء بريطانيا يعلق على الأزمة فى العلاقات مع فرنسا

جدة - نرمين السيد - وقال جونسون، فى تصريح صحفى وهو فى طريقه إلى نيويورك، فجر الأحد، حسبما نقلته وكالة "بلومبرغ": "نحن فخورون جدا بعلاقتنا بفرنسا. حبنا لفرنسا لا يقهر".

وأضاف جونسون أن بريطانيا وفرنسا تعملان فى عمليات عسكرية مشتركة فى مالى ودول البلطيق كما تتشاركان فى برنامج محاكاة للتجارب النووية.

ومساء الأربعاء الماضى أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، بيانا مشتركا أعلنوا فيه عن إقامة شراكة جديدة فى مجالى الدفاع والأمن أطلق عليها اسم "AUKUS"، وسيتمثل المشروع الأول فى إطارها ببناء غواصات نووية للأسطول الحربى البحرى لأستراليا.