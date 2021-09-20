ابقوا فى البيت .. طالبان تمنع بعض النساء من الخروج للعمل

جدة - نرمين السيد - ووفقا له يوجد 2.9 ألف شخص موظف فى المدينة 27% من النساء يعملن فى الإدارات وفى مجالات البناء والهندسة. وقال نعمانى فى فيديو نشرته قناة العربية الناطقة بالإنجليزية: "لقد سمحنا للنساء اللواتى لا يمكن استبدالهن برجال فى العمل، أو يعملن فى وظائف ليس للرجال، بالعودة إلى العمل"، مشيرا إلى أن من بين هؤلاء هن النساء اللاتى يعملن فى دورات المياه المخصصة للنساء فى المدينة، حيث لا يسمح للرجال بالعمل فيها.

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