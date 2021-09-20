وفاة شخص وإصابة 3 آخرين فى انفجار لغم بـ مطار صومالى

جدة - نرمين السيد - وكشفت كالة الأنباء الصومالية، أن الانفجار زرعته مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابى، وتسبب فى تدمير صالة انتظار الركاب فى المطار، والتى تم الانتهاء من عملية بنائها يوم السبت الماضى. ويتمركزحاليا، فى مطار المدينة القوات الحكومية والقوات الجيبوتية العاملة ضمن بعثة قوات حفظ السلام الإفريقية "أميصوم".

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