فيديو لحادث مأساوي في مصر.. والضحية إمام مسجد

لقي إمام مسجد في مصر مصرعه، في حادث سير مروع التقطته كاميرات المراقبة بمنطقة مدينة نصر شرقي القاهرة، الأحد.

وسادت حالة من الحزن مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وفاة الشيخ هاني الشحات إمام مسجد الأرقم في مدينة نصر، بعدما دهست مركبة نقل سيارته أثناء عبوره طريقا سريعا.

وحسب تقارير صحفية، قالت التحريات إن الشحات قطع الطريق بطريقة خاطئة، مما تسبب في التصادم المميت.

ونقل إمام المسجد إلى العناية المركزة، إلا أن محاولات إنقاذ حياته باءت بالفشل.