زلزال قوى يهز المنطقة الحدودية بين الهند وميانمار

جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز الوطنى الهندى لعلوم الزلازل أن هذا الزلزال وقع على عُمق 82 كيلومترًا بالقرب من حدود الهند وميانمار عند خط عرض 26ر25 وخط طول 70ر94.

ولم تشر التقارير حتى الآن إلى وقوع خسائر بشرية أو مادية من جراء هذا الزلزال.