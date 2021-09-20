طالبان تسمح للنساء بالعمل في وظائف خاصة بالإناث فقط

أعلن القائم بأعمال عمدة كابل، حمد لله نعماني، إن حركة "طالبان" أصدرت أوامر للنساء العاملات في وظائف التي يمكن أن يشغلها الرجال، بملازمة بيوتهن وعدم الخروج للعمل.
ووفقا له يوجد 2.9 ألف شخص موظف في إدارة المدينة، بينهم 27% من النساء يعملن في الإدارات وفي مجالات التصميم والهندسة.
وقال نعماني في فيديو نشرته قناة العربية الناطقة بالإنجليزية: "لقد سمحنا للنساء اللواتي لا يمكن استبدالهن برجال في العمل، أو اللاتي يعملن في وظائف ليست للرجال، بالعودة إلى العمل"، مشيرا إلى أن من بين هؤلاء هن النس
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