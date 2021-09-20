عروض اليوم الوطني 91 عيادات الاسنان لعام 1443 – 2021

عروض اليوم الوطني عيادات الاسنان ، يستمر البحث من أبناء المملكة عن عروض الاسنان لليوم الوطني السعودي 91 حتى يتمكنوا من تقويم أسنانهم بأسعار منخفضة لما تقدمه جميع العيادات المختصة في طب الأسنان في اليوم الوطني 91 من خصومات وتخفيضات على خدمات تقويم الأسنان في مختلف العيادات الناشطة داخل كافة محافظات المملكة العربية السعودية، حيث يسعى معظم العملاء للحصول على أفضل العروض والخدمات الطبية المتاحة وذات تكلفة أقل بعد الخصم المقدم من طرف مراكز طب الأسنان في اليوم الوطني 91 اذا من المعروف ان عملية علاج الأسنان في الأيام الطبيعية جد مكلفة في كافة العيادات المختصة بذلك وعروض اليوم الوطني تقويم اسنان فرصة جيدة للعلاج والتخلص من آلام ومشكلات الأسنان.

عروض اليوم الوطني عيادات الاسنان

في اليوم الوطني السعودي تتسابق مراكز وعيادات تقويم الأسنان وكافة المجمعات الطبية المخصصة جراحة الاسنان في مختلف مدن المملكة العربية السعودية على تقديم الكثير من عروض الاسنان اليوم الوطني السعودي 91 لعام 1443 – 2021 وذلك احتفالًا منهم بهذه المناسبة الوطنية التي تعد من بين أهم المناسبات السنوية في السعودية حيث تقوم مختلف أكبر المراكز الطبية بتقديم عروض تقويم الاسنان في اليوم الوطني ويشمل ذلك خدمات تجميل الأسنان وخلعها وكذلك عمليات الحشو الأسنان وتنظيفا.

عيادات الاسنان عروض الاسنان اليوم الوطني عروض مجمع اوان الطبي أسنان الذي يقع في الرياض منطقة شارع السويدي تنظيف الأسنان بواحد وتسعون ريال سعودي

تبييض الأسنان 391 بسعر ريال سعودي.

تركيب الأسنان بسعر منخفض مقدر بـ491 ريال سعودي.

حشوات الأسنان بسعر مميز بعد الخصومات 191 ريال سعودي.

كما توجد خدمة ابتسامة هوليوود لستة عشر سنا بـ5991 ريال سعودي. مع إمكانية الدفع بالتقسيط في مختلف عروض الأسنان المقدمة في هذا المركز عروض اليوم الوطني 91 مركز التاج الطبي بنجران تقويم الأسنان بسعر 991 ريال سعودي بدلا من 1400 ريال، مع الكشف المجاني

سعر الجلسة الواحدة 300 ريال سعودي فقط

خلع جراحي للأضراس بسعر 591 ريال

كذلك خلع بسيط للأضراس 91 ر.س

خلع جراحي عميق للأضراس بسعر 891 ريال سعودي

تنظيف الأسنان العادي 91 ريال سعودي

تنظيف الأسنان المتوسط بسعر 191 ريال

بسعر 391 ريال خدمة تنظيف الأسنان العميق.

كذلك خدمة سحب عصب ضواحك وعصب طواجن بسعر 391 ريال

اما سحب عصب أمامي بـ891 ريال سعودي فقط

الكشف المجاني وزراعة كل سن واحد بسعر 2991 ريال سعودي واحد بدلًا من 4400 ر.س. عروض عيادات غوج للأسنان والجلدية الكشف عن الأسنان وتنظيفها بــ91ريال (مختلف الحالات).

أيضا تبيض الأسنان فلاش بسعر 591 ﷼ سعودي

ثم تبيض الأسنان منزلي بخمسمئة وواحد وتسعون ﷼.

خصم 49% لعلاج العصب والحشوات . عروض اليوم الوطني عيد كلينك للأسنان الحشوات التجميلية تبدا من 91 ريال سعودي

كما يمكنكم التعرف على كافة عروض الأسنان عبر الاتصال بالرقم 920022211. كذلك يمكن تقديم مراسلة على الواتساب من خلال الرقم التالي 0550841416.

عروض تقويم الاسنان اليوم الوطنيعروض الاسنان اليوم الوطني 91

تتسابق اكبر عيادات الاسنان الطبية والمراكز التي تختص في علاج وتجميل الأسنان في كافة مدن ومحافظات المملكة على تقديم خصومات والتخفيضات بسبب إقامة فعاليات اليوم الوطني السعودي 91 وتشمل هذه عروض الأسنان لليوم الوطني الكشف المجاني وخلع وحش الأضراس وعملية تجميل الأسنان وتنظيفها وابتسامة هوليود والقيام بكل الخدمات المتعلقة بتقويم الأسنان.

عروض اليوم الوطني 91 عيادات الدار البيضاء

من ناحية اخرى، أطلقت عيادات الدار البيضاء لعلاج وتقويم الأسنان عدة عروض بمناسبة العيد الوطني السعودي 91 حتى يتمكن كافة مواطني ومواطنات المملكة العربية السعودية من الاستفادة من عروض الابتسامات وعلاج الأسنان باقل تكلفة واسعار منخفضة من خلال الحجز المسبق بالاتصال بأحد الأرقام الاتية 0599222207 أو 0138506614 الخاصة بعيادات الدار البيضاء وجاءت العروض كالآتي:

عروض اليوم الوطني 91 مجمع المسواك الطبي أسنان

علاوة على ذلك ومن أجل تجميل وتحسين أسنانك يمكنك الاتصال او الذهاب لمجمع المسواك الطبي لعلاج الأسنان لفرع الخالدية في المملكة العربية السعودية والحصول على خصومات تخفيضات لعروض الأسنان بمناسبة اليوم الوطني 91 أهمها:

عرض تنظيف الأسنان بسعر واحد وتسعون ريال سعودي فقط لكل من يرغب في تركيب الأسنان سن واحد بسعر ثلاثمئة وواحد وتسعون ريال. كذلك تبييض الأسنان 391 ريال. بسعر 1791ريال سعودي يمكنك القيام بعملية زراعة الأسنان

إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال والذي تحدثنا فيه بالتفصيل عن عروض اليوم الوطني السعودي 91 عيادات الاسنان لعام 1443 – 2021 في كافة مناطق ومدن المملكة العربية السعودية ونامل ان نكون قد قدمنا لكم جميع العروض التي تحتاجون اليها في ظل الارتفاع الكبير لتكاليف تقوي وعلاج الأسنان في مختلف المراكز الطبية المختصة بعلاج الأسنان.