مصادر: دورية توجهت إلى منزل رئيس الحكومة اللبناني السابق لتنفيذ مذكرة إحضار بحقه

دوت الخليج :- أفادت مصادر أمنية لبنانية للـ"مؤسسة اللبنانية للإرسال"، بأن "دورية من أمن الدولة حضرت لمنزل رئيس الحكومة السابق حسان دياب في بيروت لتنفيذ مذكرة الإحضار الصادرة بحقه". ولفتت المصادر الى أن "الدورية حضرت عشية جلسة الاستجواب التي حددها المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار لدياب"، مبينة أن "عائلة دياب أبلغت الدورية بأنه متواجد خارج البلاد، وبناء عليه يعود للمحقق العدلي أن يتخذ الإجراء الذي يراه مناسبا". المصدر: المؤسسة اللبنانية للإرسال + ار تي

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