إصابة شخصين عقب تحطم طائرة عسكرية أمريكية فى تكساس

جدة - نرمين السيد - وقالت مطافئ مدينة فورت وورث فى تكساس، خلال بيان لها على "تويتر"، وفقا لما ذكرته قناة السومرية الإخبارية العراقية، إن منزلين تضررا نتيجة سقوط الطائرة، وإن خدمات طبية جرى تقديمها لشخصين أو 3 أشخاص.

وأضافت أن الطائرة العسكرية التدريبية، تحطمت فى بلدة "لايك وورث" المتاخمة ل‍فورت وورث، والتى تقع بها قاعدة جوية تابعة للقوات البحرية الأمريكية، والتى تشكل معها الضاحية الغربية لمدينة دالاس عاصمة تكساس.