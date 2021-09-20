مستشار رئيس اليمن: تصفية الحوثيين 9 مدنيين رسالة تحد لعملية السلام

جدة - نرمين السيد - وكانت جماعة الحوثى فى اليمن قد أعدمت 9 أشخاص، السبت، رميًا بالرصاص فى ميدان عام وسط العاصمة صنعاء. زاعمة بتورط الجماعة فى مقتل رئيس المجلس السياسى الأعلى صالح الصماد، فى غارة جوية بالحديدة شنها التحالف فى اليمن، فى أبريل 2018.
وبحسب "العربية، فأن الأشخاص التسعة من بين 16 متهمًا أصدرت محكمة فى 24 أغسطس حكمًا بـ"معاقبتهم بالإعدام حدًا وقصاصًا وتعزيرًا".
وشمل الحكم "مصادرة جميع ممتلكات المحكوم عليهم وإلزامهم بدفع ثلاثة ملايين ريال أتعاب التقاضي، لأولياء الدم فى مرحلة الاستئناف".
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