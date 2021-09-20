عاجل.. مقتل 3 أشخاص فى إطلاق نار بـ روسيا

جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية، فى نبأ عاجل لها، بمقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين فى إطلاق نار بجامعة بيرم بسيبيريا فى روسيا.



جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية، فى نبأ عاجل لها، بمقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين فى إطلاق نار بجامعة بيرم بسيبيريا فى روسيا. ولم تقدم الشرطة الروسية أى تفاصيل عن الحادث حتى الآن.

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