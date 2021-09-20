الحزب الحاكم فى روسيا يفوز بالانتخابات التشريعية بأغلبية الثلثين

جدة - نرمين السيد - وكانت اللجنة المركزية للانتخابات فى روسيا، أعلنت اليوم الإثنين، نتائج أولية لانتخاب أعضاء مجلس الدوما، الغرفة السفلى من برلمان البلاد، تظهر تقدم حزب "روسيا الموحدة" الحاكم.
وأفادت اللجنة بأن نتائج فرز حوالى 35 % من أصوات الناخبين فى الاقتراع الفدرالى عبر نظام القوائم الحزبية تشير إلى تقدم "روسيا الموحدة"، الداعم لرئيس البلاد، فلاديمير بوتين، بـ45.37.
ويأتى بعده "الحزب الشيوعى لروسيا الاتحادية" بـ21.78%، و"الحزب الليبرالى الديمقراطى الروسي" فى المركز الثالث بـ.7%8.29، بينما يحتل حزب "روسيا العادلة - من أجل الحق" المرتبة الرابعة بـ7.38%، ويأتى حزب "الناس الجدد" خامسا بـ6.35%.
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