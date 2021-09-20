عالميا.. إصابات كورونا تتجاوز 228 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 228.62 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فى حين وصل إجمالى عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و898.843 حالة. وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر2019.

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