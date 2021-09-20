وقع إطلاق نار في جامعة بيرم الحكومية الروسية، اليوم الاثنين 20 سبتمبر.

وبحسب ما نقل المركز الصحفي للجامعة، فإن الطلاب والمعلمين أغلقوا الأبواب على أنفسهم داخل القاعات الدراسية.

وأفادت الخدمة الصحفية للجامعة في بيان أن 4 أشخاص أصيبوا بعد إطلاق مجهول النار من سلاح في حرم الجامعة.

وجاء في البيان: "عند حوالي الساعة 11 صباحا، دخل شخص مجهول حرم الجامعة بسلاح وبدأ بإطلاق النار ما تسبب بوقوع 4 إصابات. جميع أجهزة المدينة والجامعة في حال استنفار، يرجى توخي الحذر".

وأضافت الخدمة، أنه تم إنهاء جميع الفصول الدراسية في الجامعة.