وقع إطلاق نار في جامعة بيرم الحكومية الروسية، اليوم الاثنين 20 سبتمبر.
وبحسب ما نقل المركز الصحفي للجامعة، فإن الطلاب والمعلمين أغلقوا الأبواب على أنفسهم داخل القاعات الدراسية.
وأفادت الخدمة الصحفية للجامعة في بيان أن 4 أشخاص أصيبوا بعد إطلاق مجهول النار من سلاح في حرم الجامعة.
وجاء في البيان: "عند حوالي الساعة 11 صباحا، دخل شخص مجهول حرم الجامعة بسلاح وبدأ بإطلاق النار ما تسبب بوقوع 4 إصابات. جميع أجهزة المدينة والجامعة في حال استنفار، يرجى توخي الحذر".
وأضافت الخدمة، أنه تم إنهاء جميع الفصول الدراسية في الجامعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إطلاق نار في جامعة بيرم الحكومية الروسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.