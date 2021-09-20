القوات الجوية الأمريكية تتوقع وضعا كارثيا بحلول عام 2035

صرح رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية، تشارلز براون جونيور، بأن سلاح الجو الأمريكي سيواجه بحلول عام 2035 كارثة تتمثل في تفوق سلاح الجو الصيني عليه في عدد الطائرات المقاتلة.
وكتبت مجلة "Popular Mechanics" في هذا السياق تقول إن توقعات براون ستتحقق إذا لم تستطع القوات الجوية الأمريكية تعلم الاستجابة بسرعة للوضع المتغير.
وضرب المسؤول العسكري الأمريكي مثلا مفاده أن القوات الجوية الصينية على مدى السنوات العشر الماضية تزودت بخمس مقاتلات جديدة "جي – 10" و"جي-16" و"جي – 20" و"جي – 31" و"سو – 35"، في حين أن القوات الجوية الأمريكية حصلت فقط على اثنتين "إف – 35 لايتينغ 2" و"إف – 15 إي إكس سوبر".
ولفتت المجلة إلى أن متوسط عمر المقاتلة في سلاح الجو الأمريكي بين 27 إلى 37 عاما، وقاذفة القنابل من 19 إلى 39 عاما، وطائرة النقل 25 – 87، مشيرة إلى أن متوسط عمر الطائرات الصينية غير معروف، وربما يكون أقل للنصف.
ورأى براون أن القوات الجوية الأمريكية يجب الا تخشى إخراج الطائرات القديمة من الخدمة واستبدالها تدريجيا بأخرى جديدة، وبالتالي خفض العدد الإجمالي للطائرات المقاتلة مؤقتا، مبررا ذلك بقوله: "أفضل أن تكون لدي قوة أصغر قادرة على القتال، من أن تكون لدي قوة أكبر خاوية".
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