توقيع مذكرة تفاهم بين منطقة خليفة الصناعية وبنك إسرائيلي

أعلن بنك "لئومي" الإسرائيلي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع منطقة خليفة الصناعية "كيزاد" في أبو ظبي، وفق موقع "غلوبس" الاقتصادي العبري.
وأشارت مصادر في "لئومي" إلى أن "الحديث يدور عن مركز التجارة الأكبر في الإمارات، وأنه في إطار مذكرة التفاهم اتفق الجانبان على دراسة الفرص للعمل المشترك في المشاريع في مجال الموانئ، والصناعة والخدمات اللوجستية، بهدف دفع العلاقات التجارية بين إسرائيل والإمارات"، لافتة إلى أن "الحديث يدور عن منطقة صناعية ومركز تجاري ضخم في أبو ظبي، يقع على مساحة 412 كيلومترا"، أي ثمانية اضعاف مساحة مدينة تل ابيب، وهو "يشكل بوابة مركزية للدخول لكل الأسواق في العالم، وقادر إلى الوصول لـ3.5 مليار مستهلك محتمل"، وفق ما نقلت قناة "I24NEWS" الإسرائيلية.
وبحسب هذه القناة، فإن "الاتفاق لدى التوقيع عليه، سيتيح لعملاء البنك الإسرائيلي، التجاريين والصناعيين، المستوردين والمصدرين، تطوير نشاطات كبيرة في الخليج العربي، وبذلك الوصول الى أسواق جديدة في الشرق الأوسط وكافة أنحاء العالم، إلى جانب أنه سيتيح للشركات التي تعمل في الإمارات إقامة نشاطات تجارية في إسرائيل".
تجدر الإشارة إلى أن هذا الاتفاق يضاف إلى اتفاق تفاهم آخر وقعه البنك العام الماضي مع شركة موانئ دبي العالمية "DP World".
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