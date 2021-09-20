أسعار الذهب في السعودية اليوم تعاود التراجع وعيار 22 يسجل 194 ريال

عاودت أسعار الذهب في السعودية اليوم التراجع تحت وطأة تراجع أسعار الذهب في الأسواق العالمية حيث حقق المعدن الأصفر خسائر طفيفة منذ يوم الجمعة الماضي حيث هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1751.29 دولار للأونصة وفي وقت لاحق حاول تقليص الخسائر بشكل طفيف وصولاً إلى الساعات الأولى من صباح الأحد حيث بلغ سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية 1752.28 دولار لكنه لا يزال يحقق خسائر أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

وعلى المستوى المحلي فقد تراجع سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد لكن بشكل طفيف حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 211.36 ريال فيما وصل سعر الذهب عيار 22 حوالي 193.91 ريال حيث تراجع سعر الذهب في هاتين الفئتين حوالي 0.40 ريال عن تعاملات يوم أمس .

ومن جهة أخرى بلغ سعر الذهب عيار 21 حوالي 184.83 ريال متراجعًا بمقدار 0.35 ريال عن يوم أمس بينما بلغ سعر الذهب عيار 18 في السعودية اليوم حوالي 158.53.

وبلغت قيمة التراجع حوالي 20 هللة مقارنة بأسعار الأمس وشهد سعر الذهب عيار 14 في السعودية اليوم تراجعًا بمقدار 16 هللة عن يوم أمس ليفتح عند 123.66 ريال.

أسعار الذهب بدون المصنعية

والأسعار السابقة هي أسعار الذهب في السعودية بدون مصنعية والمصنعية هي رسوم أو ضرائب تفرض على جرام الذهب بحسب النوع وحسب الفئة وحسب قيمة المشغولات والفصوص الحرة التي تضاف إليه وهذه النسبة تختلف من عيار إلى آخر وهي لا تكاد تذكر في أسعار الذهب عيار 24 أو في السبائك الذهبية.

قيمة الضريبة المضافة على الذهب

أما قيمة الضريبة المضافة على الذهب فهي مبلغ ثابت بغض النظر عن نوع الذهب وهي 15 % من قيمة إجمالي الفاتورة ويسددها المستهلك ويحصل في المقابل على فاتورة خاصة تسمى الفاتورة الضريبة وهي حق أصيل لكل من يدفع الضريبة المضافة ولا يمكن رد هذه الضريبة ولا المصنعية عند بيع الذهب.

وهذه هي أحد السلبيات التي تواجه الراغبين في الاستثمار في الذهب حيث يتكبدون قيمة الضريبة المضافة والمصنعية لكن في حال الرغبة في الاستثمار متوسط الأجل في الذهب يمكن شراء السبائك الذهبية عيار 24 .