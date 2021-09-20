ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار فى روسيا إلى 8 أشخاص

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الروسية، ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار فى جامعة سيبريا إلى 8 قتلى و 6 جرحى.



جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الروسية، ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار فى جامعة سيبريا إلى 8 قتلى و 6 جرحى. وبحسب وزارة الداخلية الروسية، فقد تم فتح قضية جنائية فى جريمة القتل.

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