رسميا.. فتح مطار كابول أمام الرحلات التجارية 12 ساعة يوميا

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الطيران المدنى الأفغانية، اليوم الإثنين، فتح مطار كابول رسميا أمام الرحلات التجارية الدولية لمدة 12 ساعة يوميا.



جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الطيران المدنى الأفغانية، اليوم الإثنين، فتح مطار كابول رسميا أمام الرحلات التجارية الدولية لمدة 12 ساعة يوميا. وتمثل إعادة فتح المطار، سواء إلى الخارج أو داخل أفغانستان، أولوية قصوى لطالبان فى ظل سعيها لاستعادة النظام بعد سيطرتها السريعة على كابول فى 15 أغسطس.

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