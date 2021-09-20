طالبان تعلن تفكيك قنبلة مزروعة بجانب طريق فى جلال آباد

جدة - نرمين السيد - ويأتى هذا غداة ثلاثة انفجارات استهدف أحدها آلية لطالبان، أسفرت عن قتيلين على الأقل و19 جريحا فى جلال آباد. وجلال آباد هى عاصمة ولاية ننجرهار، أبرز معقل لمسلحى تنظيم "داعش خراسان" فى أفغانستان، خصوم طالبان، والذين تبنوا اعتداء داميا فى مطار كابول فى 26 أغسطس أسفر عن أكثر من 180 قتيلا.

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