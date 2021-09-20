أصدرت وزارة الصحة عن استمارة الكشف الطبي ، للطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي في مدارس المملكة العربية السعودية ، وقد تم الإعلان من قبل وزارة الصحة عن نموذج الكشف الطبي نظام نور pdf لأجراء الكشف الطبي على الأبناء من قبل أولياء الأمور ، ويعد نموذج الكشف الطبي هو النموذج الأساسي الذي يتم الاعتماد علية من أجل إتمام الفحص الطبي للطلاب الذي يتم تسجيلهم لأول مره في نظام نور التعليمي السعودي الرقمي ، و الآن سون نعرض كل ما يخص نموذج الكشف الطبي pdf بالتفصيلنموذج الكشف الطبي نظام نور pdf للطلاب المستجدين
تم التنويه من قبل وزارة الصحة ، بأجراء الكشف الطبي من قبل أولياء الأمور للطلاب المستجدين ، كما أمرت قادة المدارس بقبول الكشف الطبي للطلاب المستجدين حيث يعتبر نموذج الكشف الطبي المبدئي ، من اهم متطلبات الطلاب المستجدين للتقديم ف السنه الدراسية للعام القادم ، وقد تم التأكيد من قبل الوزارة على ضرورة قبول نموذج الكشف الطبي المرسل عبر المنصة الإلكترونية إلى نظام نور بدون الحاجة إلى أستمار ورقية ، حيث يتم من خلال نموذج الكشف الطبي التأكد من صحة الطالب وعدم الإصابة بأي أمراض مزمنة .نموذج الفحص الطبي لنظام نور pdf
تم تحديد استمارة الفحص الطبي من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية من خلال نظام نور الإلكتروني ، يتم ملئ الاستمارة بالبيانات الشخصية للطالب ويتم طباعة الاستمارة بعد ذلك ، ويحتوي نموذج الفحص الطبي على البيانات التالية
- البيانات الشخصية للطالب .
- البيانات الإجماعية للطالب .
- التاريخ المرضي للطالب وعائلته .
- الفحص السريري .
- فحص الفم والأسنان .
- التحاليل الطبية .
- نتيجة الفحص الطبي .
بعد ملئ نموذج الكشف الطبي يمكن طباعته بكل سهوله عن طريق الخطوات التالية :
- يتم تسجيل الدخول مباشرة عن طريق مدرس الطالب عبر رابط نظام نور الإلكتروني .
- يقوم الطالب بتسجيل الدخول بمساعدة المدرس الخاص من خلال إدخال اسم المستخدم والرقم السري ورمز التحقق ف الحقول المخصصة .
- ثم الضغط على “تسجيل الدخول ” .
- ثم يتم تحديد نموذج الفحص الطبي المبدئي من خلال بيانات الطالب على الصفحة الرئيسية للموقع .
- بعد الانتهاء يتم تحويل النموذج إلى pdf .
- أخيرا يتم الضغط على أيقونة ” طباعة ” .
الوسوم
أصدرت وزارة الصحة عن استمارة الكشف الطبي ، للطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي في مدارس المملكة العربية السعودية ، وقد تم الإعلان من قبل وزارة الصحة عن نموذج الكشف الطبي نظام نور pdf لأجراء الكشف الطبي على الأبناء من قبل أولياء الأمور ، ويعد نموذج الكشف الطبي هو النموذج الأساسي الذي يتم الاعتماد علية من أجل إتمام الفحص الطبي للطلاب الذي يتم تسجيلهم لأول مره في نظام نور التعليمي السعودي الرقمي ، و الآن سون نعرض كل ما يخص نموذج الكشف الطبي pdf بالتفصيلنموذج الكشف الطبي نظام نور pdf للطلاب المستجدين
تم التنويه من قبل وزارة الصحة ، بأجراء الكشف الطبي من قبل أولياء الأمور للطلاب المستجدين ، كما أمرت قادة المدارس بقبول الكشف الطبي للطلاب المستجدين حيث يعتبر نموذج الكشف الطبي المبدئي ، من اهم متطلبات الطلاب المستجدين للتقديم ف السنه الدراسية للعام القادم ، وقد تم التأكيد من قبل الوزارة على ضرورة قبول نموذج الكشف الطبي المرسل عبر المنصة الإلكترونية إلى نظام نور بدون الحاجة إلى أستمار ورقية ، حيث يتم من خلال نموذج الكشف الطبي التأكد من صحة الطالب وعدم الإصابة بأي أمراض مزمنة .نموذج الفحص الطبي لنظام نور pdf
تم تحديد استمارة الفحص الطبي من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية من خلال نظام نور الإلكتروني ، يتم ملئ الاستمارة بالبيانات الشخصية للطالب ويتم طباعة الاستمارة بعد ذلك ، ويحتوي نموذج الفحص الطبي على البيانات التالية
- البيانات الشخصية للطالب .
- البيانات الإجماعية للطالب .
- التاريخ المرضي للطالب وعائلته .
- الفحص السريري .
- فحص الفم والأسنان .
- التحاليل الطبية .
- نتيجة الفحص الطبي .
بعد ملئ نموذج الكشف الطبي يمكن طباعته بكل سهوله عن طريق الخطوات التالية :
- يتم تسجيل الدخول مباشرة عن طريق مدرس الطالب عبر رابط نظام نور الإلكتروني .
- يقوم الطالب بتسجيل الدخول بمساعدة المدرس الخاص من خلال إدخال اسم المستخدم والرقم السري ورمز التحقق ف الحقول المخصصة .
- ثم الضغط على “تسجيل الدخول ” .
- ثم يتم تحديد نموذج الفحص الطبي المبدئي من خلال بيانات الطالب على الصفحة الرئيسية للموقع .
- بعد الانتهاء يتم تحويل النموذج إلى pdf .
- أخيرا يتم الضغط على أيقونة ” طباعة ” .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نموذج الكشف الطبي نظام نور pdf على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.