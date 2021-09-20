أصدرت وزارة الصحة عن استمارة الكشف الطبي ، للطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي في مدارس المملكة العربية السعودية ، وقد تم الإعلان من قبل وزارة الصحة عن نموذج الكشف الطبي نظام نور pdf لأجراء الكشف الطبي على الأبناء من قبل أولياء الأمور ، ويعد نموذج الكشف الطبي هو النموذج الأساسي الذي يتم الاعتماد علية من أجل إتمام الفحص الطبي للطلاب الذي يتم تسجيلهم لأول مره في نظام نور التعليمي السعودي الرقمي ، و الآن سون نعرض كل ما يخص نموذج الكشف الطبي pdf بالتفصيل

نموذج الكشف الطبي نظام نور pdf للطلاب المستجدين

تم التنويه من قبل وزارة الصحة ، بأجراء الكشف الطبي من قبل أولياء الأمور للطلاب المستجدين ، كما أمرت قادة المدارس بقبول الكشف الطبي للطلاب المستجدين حيث يعتبر نموذج الكشف الطبي المبدئي ، من اهم متطلبات الطلاب المستجدين للتقديم ف السنه الدراسية للعام القادم ، وقد تم التأكيد من قبل الوزارة على ضرورة قبول نموذج الكشف الطبي المرسل عبر المنصة الإلكترونية إلى نظام نور بدون الحاجة إلى أستمار ورقية ، حيث يتم من خلال نموذج الكشف الطبي التأكد من صحة الطالب وعدم الإصابة بأي أمراض مزمنة .

نموذج الفحص الطبي لنظام نور pdf

تم تحديد استمارة الفحص الطبي من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية من خلال نظام نور الإلكتروني ، يتم ملئ الاستمارة بالبيانات الشخصية للطالب ويتم طباعة الاستمارة بعد ذلك ، ويحتوي نموذج الفحص الطبي على البيانات التالية

البيانات الشخصية للطالب .

البيانات الإجماعية للطالب .

التاريخ المرضي للطالب وعائلته .

الفحص السريري .

فحص الفم والأسنان .

التحاليل الطبية .

نتيجة الفحص الطبي .

كيفية طباعة استمارة الكشف الطبي من خلال نظام نور

بعد ملئ نموذج الكشف الطبي يمكن طباعته بكل سهوله عن طريق الخطوات التالية :