موعد نزول التكافل الإجتماعي للطلبة لعام 1443 هـ من وزارة التنمية البشرية والتكافل الإجتماعي

أعلنت مؤسسة تكافل الخيرية السعودية عن بدء إصدارها لمعلومات عن كيفية صرف المساعدات والإعانات المادية للطلاب في المملكة العربية السعودية ضمن مبادرة التكافل الإجتماعي للطلبة بالسعودية، والذي يبحث عنه ويهتم به الكثيرون من المواطنين السعوديين ضمن أهم إهتماماتهم في هذه الأيام من بداية العام الدراسي الجديد 1443 هـ وخاصة للفئة المستقة للإعانة بداية من الأحد الموافق 19 سبتمبر 2021.

مبادرة التكافل الإجتماعي للطلاب قبل العودة للدراسة

بالتعاون مع وزارو التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، وإستكمالاً لمبادرات الوزارة والحكومة لمعاونة الطلاب في المملكة العربية السعودية لإستكمال المنظومة الكاملة لتقديم يد العون للمستحقين من الطلبة وأولياء الأمور لإستكمال مسيرتهم العلمية، وتحقيقاً لمبدأ التكافل الإجتماعي للطلبة تم اطلاق مبادرة تكافل الطلبة قبل العودة إلى الدراسة، والتي تشتمل على تقديم المساعدة المادية لإحتياجات العام الدراسي الجديد.

التكافل الإجتماعي للطلبة من وزارة التنمية الإجتماعية

ضمن إطار التكافل الإجتماعي لطلبة التعليم الأساسي بجميع مراحله ( الإبتدائية، والمتوسطة، والثانوية) تكفل وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية آلاف الطلاب مادياً قبل بداية كل عام دراسي جديد، وتقدم لهم كثيراً من صور الدعم المادي في إطار توفير متطلبات دراسية متكاملة من مصروفات دراسية، ومعونة مادية، وكذلك شنط دراسية من وزارة التكافل الإجتماعي.

الإستعلام عن موعد نزول التكافل الطلابي للعام الجديد 1443 هـ

للإستعلام عن موعد نزول المعونة الدارسية للطلاب للعام الدراسي الجديد، والتي يسعى لها جميع المحتاجين للمعونة السنوية، فهناك عدة خطوات يجب إتباعها، وهي: