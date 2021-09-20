عاجل.. إلقاء القبض على مطلق النار فى روسيا

جدة - نرمين السيد - وبحسب وزارة الداخلية فقد تم فتح قضية جنائية فى جريمة القتل. ووقع إطلاق نار فى جامعة "بيرم" الحكومية الروسية اليوم الإثنين. وبحسب ما نقل المركز الصحفى للجامعة، فإن الطلاب والمعلمين أغلقوا الأبواب على أنفسهم داخل القاعات الدراسية.

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