طالبان: ليس من حق أى دولة مطالبتنا بتشكيل حكومة شاملة

جدة - نرمين السيد - وكان رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، أعلن أنه "بدأ حوارا" مع طالبان لحثهم على تشكيل حكومة شاملة تضمن السلام والاستقرار ليس فقط فى أفغانستان، ولكن أيضا فى المنطقة بأسرها.
وأعلنت حركة طالبان الأسبوع الماضى حكومة مؤقتة من الرجال فقط، ولا تضم أى نساء أو أفراد من الأقليات الأفغانية، على عكس تعهدات قادتهم السابقة بشأن شمولية الحكومة القادمة. كما تحركوا منذ ذلك الحين للحد من حقوق المرأة، فيما يعد عودة إلى حكمهم المتشدد عندما كانوا فى السلطة فى التسعينيات.
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