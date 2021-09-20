رابط منصة فطري eservices.ncw.gov.sa طريقة التسجيل وخدمات المنصة

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رابط منصة فطري هو مايهم العديد من محبي الصيد وممارسي الصيد في المملكة العربية السعودية، حيث قامت المملكة العربية السعودية بإطلاق منصة فطري الالكترونية من أجل الحصول على التراخيص لمزاولة هواية الصيد داخل أراضي المملكة، لذا فإن العديد من محبي هواية الصيد بدأوا يبحثون عن كيفية التسجيل في منصة فطري من أجل الحصول على التراخيص اللازمة من أجل مزاولة الهواية التي يحبونها، وغيرها من الخدمات المتعلقة بالصيد وتربية الكائنات الفطرية، وبيع وإقتناء الكائنات الفطرية.منصة فطري
وكانت حكومة المملكة العربية السعودية قد قامت بإطلاق منصة فطري من أجل تقديم الخدمات التي يحتاج إليها الأشخاص محبي هواية الصيد، وإصدار تصاريح الصيد بشكل الكتروني، وذلك للمسجلين في منصة فطري، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن خطة المملكة العربية السعودية في التحول الالكتروني ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتتبع منصة فطري المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية.خدمات منصة فطري الالكترونية
وتقوم منصة فطري بتقديم العديد من الخدمات التي تهم محبي الصيد وتربية الطيور والحيوانات الفطرية والتعامل معها، حيث تتنوع خدمات منصة فطري التي تقدمها للمستفيدين ومن هذه الخدمات:
- إصدار شهادة الملكية.
- إصدار جوازات الصقور.
- إصدار ترخيص العبور.
- إصدار ترخيص الإقتناء.
- نقل ملكية كائن.
- إصدار ترخيص بيع كائنات فطرية حية.
- إصدار ترخيص بيع منتجات كائنات فطرية.
- تجديد رخصة.
- إصدار تراخيص الصيد.
ومن أجل الاستفادة من الخدمات التي تقدمها منصة فطري للمستفيدين فكل ماعليكم هو زيارة رابط منصة فطري الالكترونية من خلال زيارة: eservices.ncw.gov.sa ومن ثم القيام بالتسجيل في المنصة حال لم يسبق لكم التسجيل من أجل التمكن من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها منصة فطري بشكل الكتروني.طريقة التسجيل في منصة فطري
ومن أجل الاستفادة من خدمات منصة فطري فكل ماعليكم هو الدخول إلى منصة فطري، ومن ثم اتباع الخطوات التالية للتسجيل.
- الدخول إلى منصة فطري عن طريق زيارة eservices.ncw.gov.sa.
- الضغط على أيقونة مستخدم جديد من أجل التسجيل.
- القيام باختيار نوع الحساب، ولغة التواصل.
- كتابة كافة البيانات اللازمة من أجل التسجيل مثل: الاسم العربي، والاسم الإنجليزي، ورقم الهوية أو الإقامة، وتاريخ نهاية الهوية أو الإقامة، والمنصة والمدينة، ورقم الهاتف الجوال، وكود التحقق الذي سيتم إرسالة إلى الجوال في رسالة نصية، واستكمال بقية البيانات.
- الضغط على أوافق على شروط الاستخدام.
- الضغط على زر حفظ من أجل حفظ البيانات التي تم تسجيلها، وبهذا يكون قد تم التسجيل في منصة فطري الالكترونية.
- قم بتسجيل الدخول إلى المنصة من أجل الاستفادة من الخدمات التي تقدمها للمستخدمين.
الوسوم
رابط منصة فطري هو مايهم العديد من محبي الصيد وممارسي الصيد في المملكة العربية السعودية، حيث قامت المملكة العربية السعودية بإطلاق منصة فطري الالكترونية من أجل الحصول على التراخيص لمزاولة هواية الصيد داخل أراضي المملكة، لذا فإن العديد من محبي هواية الصيد بدأوا يبحثون عن كيفية التسجيل في منصة فطري من أجل الحصول على التراخيص اللازمة من أجل مزاولة الهواية التي يحبونها، وغيرها من الخدمات المتعلقة بالصيد وتربية الكائنات الفطرية، وبيع وإقتناء الكائنات الفطرية.منصة فطري
وكانت حكومة المملكة العربية السعودية قد قامت بإطلاق منصة فطري من أجل تقديم الخدمات التي يحتاج إليها الأشخاص محبي هواية الصيد، وإصدار تصاريح الصيد بشكل الكتروني، وذلك للمسجلين في منصة فطري، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن خطة المملكة العربية السعودية في التحول الالكتروني ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتتبع منصة فطري المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية.خدمات منصة فطري الالكترونية
وتقوم منصة فطري بتقديم العديد من الخدمات التي تهم محبي الصيد وتربية الطيور والحيوانات الفطرية والتعامل معها، حيث تتنوع خدمات منصة فطري التي تقدمها للمستفيدين ومن هذه الخدمات:
- إصدار شهادة الملكية.
- إصدار جوازات الصقور.
- إصدار ترخيص العبور.
- إصدار ترخيص الإقتناء.
- نقل ملكية كائن.
- إصدار ترخيص بيع كائنات فطرية حية.
- إصدار ترخيص بيع منتجات كائنات فطرية.
- تجديد رخصة.
- إصدار تراخيص الصيد.
ومن أجل الاستفادة من الخدمات التي تقدمها منصة فطري للمستفيدين فكل ماعليكم هو زيارة رابط منصة فطري الالكترونية من خلال زيارة: eservices.ncw.gov.sa ومن ثم القيام بالتسجيل في المنصة حال لم يسبق لكم التسجيل من أجل التمكن من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها منصة فطري بشكل الكتروني.طريقة التسجيل في منصة فطري
ومن أجل الاستفادة من خدمات منصة فطري فكل ماعليكم هو الدخول إلى منصة فطري، ومن ثم اتباع الخطوات التالية للتسجيل.
- الدخول إلى منصة فطري عن طريق زيارة eservices.ncw.gov.sa.
- الضغط على أيقونة مستخدم جديد من أجل التسجيل.
- القيام باختيار نوع الحساب، ولغة التواصل.
- كتابة كافة البيانات اللازمة من أجل التسجيل مثل: الاسم العربي، والاسم الإنجليزي، ورقم الهوية أو الإقامة، وتاريخ نهاية الهوية أو الإقامة، والمنصة والمدينة، ورقم الهاتف الجوال، وكود التحقق الذي سيتم إرسالة إلى الجوال في رسالة نصية، واستكمال بقية البيانات.
- الضغط على أوافق على شروط الاستخدام.
- الضغط على زر حفظ من أجل حفظ البيانات التي تم تسجيلها، وبهذا يكون قد تم التسجيل في منصة فطري الالكترونية.
- قم بتسجيل الدخول إلى المنصة من أجل الاستفادة من الخدمات التي تقدمها للمستخدمين.
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