رابط منصة فطري eservices.ncw.gov.sa طريقة التسجيل وخدمات المنصة

رابط منصة فطري هو مايهم العديد من محبي الصيد وممارسي الصيد في المملكة العربية السعودية، حيث قامت المملكة العربية السعودية بإطلاق منصة فطري الالكترونية من أجل الحصول على التراخيص لمزاولة هواية الصيد داخل أراضي المملكة، لذا فإن العديد من محبي هواية الصيد بدأوا يبحثون عن كيفية التسجيل في منصة فطري من أجل الحصول على التراخيص اللازمة من أجل مزاولة الهواية التي يحبونها، وغيرها من الخدمات المتعلقة بالصيد وتربية الكائنات الفطرية، وبيع وإقتناء الكائنات الفطرية.

منصة فطري

وكانت حكومة المملكة العربية السعودية قد قامت بإطلاق منصة فطري من أجل تقديم الخدمات التي يحتاج إليها الأشخاص محبي هواية الصيد، وإصدار تصاريح الصيد بشكل الكتروني، وذلك للمسجلين في منصة فطري، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن خطة المملكة العربية السعودية في التحول الالكتروني ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتتبع منصة فطري المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية.

خدمات منصة فطري الالكترونية

وتقوم منصة فطري بتقديم العديد من الخدمات التي تهم محبي الصيد وتربية الطيور والحيوانات الفطرية والتعامل معها، حيث تتنوع خدمات منصة فطري التي تقدمها للمستفيدين ومن هذه الخدمات:

إصدار شهادة الملكية.

إصدار جوازات الصقور.

إصدار ترخيص العبور.

إصدار ترخيص الإقتناء.

نقل ملكية كائن.

إصدار ترخيص بيع كائنات فطرية حية.

إصدار ترخيص بيع منتجات كائنات فطرية.

تجديد رخصة.

إصدار تراخيص الصيد.

رابط منصة فطري

ومن أجل الاستفادة من الخدمات التي تقدمها منصة فطري للمستفيدين فكل ماعليكم هو زيارة رابط منصة فطري الالكترونية من خلال زيارة: eservices.ncw.gov.sa ومن ثم القيام بالتسجيل في المنصة حال لم يسبق لكم التسجيل من أجل التمكن من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها منصة فطري بشكل الكتروني.

طريقة التسجيل في منصة فطري

ومن أجل الاستفادة من خدمات منصة فطري فكل ماعليكم هو الدخول إلى منصة فطري، ومن ثم اتباع الخطوات التالية للتسجيل.