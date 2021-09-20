ناسا تحذر.. كويكب بحجم "بيغ بن" وبسرعة جنونية يتجه للأرض

حذرت هيئة الفضاء الأميركية (ناسا) أن كويكبا ضخما يقترب من الأرض، ووصفت حجمه بأنه أكبر من ساعة "بيغ بن" في لندن، وينتقل بسرعة هائلة تصل إلى 80 ألف كم في الساعة.
وأكدت ناسا أن الكويكب الذي يتجه بسرعة صاروخية، سيصطدم بمدار الأرض مساء الاثنين، ولكنها تستبعد ارتطامه بسطح كوكب الأرض.
وتم قياس مسافة الكويكب على بعد حوالي 7 مسافات قمرية (الرحلات إلى القمر والعودة)، وسيحدث تأثيرا كبيرا إذا ما ضرب كوكب الأرض فعلا.
ويصطدم بمدار الأرض أكثر من 100 طن من الصخور الفضائية الصغيرة أو غيرها من الحطام الفضائي كل يوم ، لكنها أصغر بكثير من هذا الكويكب، وبعضها لا يتجاوز عرضه بضعة أمتار.
ويقول خبراء الفلك إن أي شيء أصغر من متوسط حجم السيارة، يحترق في الغلاف الجوي ولا يعتبر تهديدا لكوكب الأرض.
وتعتقد وكالة ناسا أنه كل 2000 عام أو نحو ذلك، من المحتمل أن ينتقل نيزك بحجم ملعب كرة القدم عبر الغلاف الجوي ويسبب الدمار على الأرض.
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