اليوم.. الحكومة اللبنانية أمام البرلمان لنيل الثقة

جدة - نرمين السيد - وحسب موقع "العربية" من المتوقع أن تنال حكومة نجيب ميقاتى، التى أنجزت بيانها الوزارى بسرعة قياسية، ثقة ما بين 90 إلى 100 نائبٍ من أصل 117 نائباً فى البرلمان غير المكتمل، نتيجة ثمانى 8 استقالاتٍ إثر انفجار مرفأ بيروت ووفاة 3 نواب.

وكان ميقاتى قد أعلن بعد تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، خلال مؤتمر صحفى، وقال: نحن بحاجة للعالم العربي.. نحن ننتمى للعالم العربى ونحن بحاجة له، وسنطرق باب كل دولة عربية للمساعدة.

وأضاف ميقاتى بالقول إنه "لا مكان للمعطلين فى الحكومة اللبنانية وسنحمل المسؤولية لمن يقوم بذلك ونأمل وقف الانهيار الذى يشهده لبنان"، مشدداً على أن "الحكومة اللبنانية الجديدة تمثل الجميع"، مضيفاً: "معى ثلثا الحكومة ولا معطل لها"، ومتعهداً بإجراء الانتخابات النيابية فى موعدها.