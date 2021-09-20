جدة - نرمين السيد - وحسب موقع "العربية" من المتوقع أن تنال حكومة نجيب ميقاتى، التى أنجزت بيانها الوزارى بسرعة قياسية، ثقة ما بين 90 إلى 100 نائبٍ من أصل 117 نائباً فى البرلمان غير المكتمل، نتيجة ثمانى 8 استقالاتٍ إثر انفجار مرفأ بيروت ووفاة 3 نواب.
وكان ميقاتى قد أعلن بعد تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، خلال مؤتمر صحفى، وقال: نحن بحاجة للعالم العربي.. نحن ننتمى للعالم العربى ونحن بحاجة له، وسنطرق باب كل دولة عربية للمساعدة.
وأضاف ميقاتى بالقول إنه "لا مكان للمعطلين فى الحكومة اللبنانية وسنحمل المسؤولية لمن يقوم بذلك ونأمل وقف الانهيار الذى يشهده لبنان"، مشدداً على أن "الحكومة اللبنانية الجديدة تمثل الجميع"، مضيفاً: "معى ثلثا الحكومة ولا معطل لها"، ومتعهداً بإجراء الانتخابات النيابية فى موعدها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم.. الحكومة اللبنانية أمام البرلمان لنيل الثقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.