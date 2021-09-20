بالفيديو كونفرانس.. الرئيس الصينى يشارك فى مناقشات الأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشانينج، فى بيان مقتضب، إن الرئيس الصينى سيلقى خطابا افتراضيا باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس غدا خلال مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووصف المتحدث، هذا الخطاب بأنه سيكون خطابا هاما، ولكنه لم يحدد أى موضوع خاص سيتطرق إليه الرئيس الصينى فى خطابه.

ويزور رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى واشنطن بعد غد حيث يعقد سلسلة من الاجتماعات المتتالية رفيعة المستوى مع كبار المسئولين الأمريكيين أثناء هذه الزيارة.

وقال مسؤولون هنود إنه من المتوقع اجتماع رئيس الوزراء الهندى مع نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس، التى تعتبر أول سيدة من أصل هندى تصل إلى هذا المنصب فى الولايات المتحدة.

من ناحية أخرى، ذكر المسؤولون أن رئيس الوزراء الهندى سيجتمع أيضا فى نفس اليوم مع رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون ونظيره اليابانى يوشيهايد سوجا، وسيعقد أول اجتماع ثنائى له مع الرئيس الأمريكى جو بايدين، وسيشارك فى القمة الرباعية المقرر أن يعقدها هؤلاء الزعماء فى واشنطن يوم 24 سبتمبر، وأنه من المحتمل أيضا أن يجتمع مع رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون الذى ستتزامن زيارته لواشنطن مع زيارة مودى لها.

وأشار المسؤولون الهنود إلى أن مودى سيتجه إلى نيويورك مساء يوم 24 سبتمبر، حيث سيلقى كلمة الهند أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى اليوم التالى.

كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد افتتحت دورتها السادسة والسبعين يوم 4 سبتمبر الحالى، وأن أسبوع المناقشات على المستوى الرفيع سيبدأ غدا الثلاثاء وسيستمر حتى يوم 27 من الشهر.