موعد مباراة منتخب مصر وليبيا وقائمة المحترفين

في أطار استعدادات منتخب مصر للمباراة الهامة أمام نظيره منتخب ليبيا في الجولة الثالثة ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم قطر 22 ويحتل المنتخب الليبي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بينما ياتي المنتخب المصري فى المركز الثاني برصيد 4 نقاط في مجموعة تضم كل من أنجولا والجابون ويسعى المنتخب المصري لحصد نقاط المباراة للعودة إلي صدارة المجموعة وفي وقت سابق أعلن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الموقتة لاتحاد الكرة أقاله الجهاز الفني السابق بقيادة حساب البدري وتعين البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا للمنتخب قبل مباراة مصر وليبيا ويعاونه كل من ضياء السيد مدرب عام ومحمد شوقي مدرب وعصام الحضري مدربا لحراس المرمي وتعين وائل جمعة مديرا للمنتخب وأعلن المدير الفني الجديد قائمة المحترفين مباراتي مصر وليبيا وجاءت كالاتي:

محمد صلاح – ليفربول الانجليزي – جناح أيمن

محمد ألنني – أرسنال الانجليزي – خط الوسط

أحمد حجازي – الاتحاد السعودي – مدافع

أحمد حسن كوكا – كونيا سبور التركي – مهاجم

مصطفي محمد – غلطة سراي التركي – مهاجم

أحمد ياسر ريان – آلتاي سبور التركي – مهاجم

كريم حافظ – بني مالتيا التركي – مدافع

سام مرسي – أيبسويتش الانجليزي – خط وسط

عمر مرموش – شتوتغارت الألماني – مهاجم

قائمة المحترفين في مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالمموقف المنتخب المصري قبل المباراة

يحتل المنتخب المصري المركز الثاني برصيد اربع نقاط بعد فوز وحيد على المنتخب الأنجولي وتعادل فى الدقائق الأخيرة امام الغابون بهدف لمصطفي محمد ويحتاج منتخب مصر الي نقاط المباراة للحافظ على أماله للوصول الي المرحلة النهائية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

تاريخ مواجهات مصر أمام ليبيا

يمتلك منتخب مصر تاريخا كبيراً في المواجهات أمام منتخب ليبيا حيث لعب الفريقين من قبل 20 مباراة استطاع المنتخب المصري تحقيق الفوز في 13 مباراة بينما استطاع المنتخب الليبي الفوز في 5 مباريات فقط وتعادل الفريقين في 3 مباريات.

واستطاع المنتخب المصري تسجيل 48 هدف بينما أحرز المنتخب الليبي 20 هدف فقط كانت اكبر النتائج في مباريات مصر وليبيا فوز المنتخب المصري بنتيجة 10-2 في دورة الألعاب العربية.

موعد مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم

تقام المبارة الأولي بين منتخبي مصر وليبيا في 6 أكتوبر الساعة 9 مساء على ملعب استاد برج العرب.

وتقام المبارة الثانية في مدينة طرابلس الليبية يوم 12 أكتوبر.