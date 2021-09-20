رابط التسجيل في دعم ريف وطريقة حساب الدعم للأسر المنتجة والعاطلين عن العمل

رابط التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة، فهو برنامج حكومي يهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين السعوديين داخل المملكة، وإعطائهم فرصة للعمل الجاد، وزيادة الدخل لمن لا يشغل وظيفة بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص، فيمكنه اللجوء إلى برنامج ريف للدعم المالي للأسر المنتجة من ربات البيوت والعاطلين عن العمل، فلهم الحق في الحصول على البرنامج من يمتهنون مهنة العمل الريفي بالزراعة والمناحل، وتربية الماشية، وصيادة الأسماك، وللمزارعين في القطاعات المدعومة، والفاكهة المستهدفة بالدعم، ويحصل المستفيد على الدعم المالي من برنامج ريف بخطة 10% طوال الشهر، بإجمالي 54,000 ريال في السنة.

يجب على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، أو سعودية، أو يحمل بطاقة تنقل داخل المملكة، دعم ريف للعاطلين عن العمل ، ويكون العمر لا يقل عن 21 عاماً.

، ويكون العمر لا يقل عن 21 عاماً. يجب على المتقدم لدعم برنامج ريف أن يكون يمتهن أحد المهن المعلن عنها في البرنامج، قرض نفاذ للعمل الحر، وأن يكون من سكان الإدارة التابعة للبرنامج.

أن يقوم بالعمل بنفسه في المهنة الزراعية التي يمتهنها، ويباشر مهامها بنفسه.

كما يجب أن لا يشغل وظيفة بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص، ولا يتعدى الراتب الشهري له عن 6000 ألف ريال.

امتلاك حساب بنكي للمستفيد باسمه خاص به.

تقديم ما يثبت على أنه يمتهن تلك المهن الزراعية ويقدم الوثائق اللازمة لذلك.

حصوله على وثيقة العمل الحر من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

بعد استيفائك لجميع الشروط المطلوبة وتقديم ما يثبت ذلك لبرنامج ريف، قم بالدخول عبر المنصة الإلكترونية للبرنامج، وثيقة العمل الحر، وملء كافة البيانات المطلوبة ورفع الطلب على المنصة المخصصة لذلك، وسيتم التحقق بعد بعث مندوب برنامج ريف للتأكد من المشروع على أرض الواقع، ويمكنك طلب الدعم من خلال رابط التسجيل في دعم ريف للمزارعين والأسر المنتجة، ويتم الحصول على الدعم أيضاً لربات المنزل والعاطلين عن العمل، وأكد برنامج ريف أن الدعم مخصص للمزارعين وأسرهم.

دعم الأسر المنتجة للقيمة المضافة هو 10% من رأس المال والذي لا يتخطى 54 ألف ريال من قيمة رأس مال المشروع، أي ما يعادل 4,500 ريال كحد أقصى للدعم، كما أن القيمة المضافة يتم احتسابها بعد زيارة المحقق لبرنامج ريف للتحقق من المشروع في خلال 60 يوم عمل.