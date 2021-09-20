طالبان تقيل موظفات فى بلدية العاصمة كابول

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أنه فى وقت سابق، غير عمال فى العاصمة الأفغانية كابول اللافتات الخاصة بوزارة شؤون المرأة ووضعوا مكانها لافتات "وزارة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر" التابعة لطالبان، فيما قالت موظفات سابقات بالوزارة إنهن منعن من دخول المبنى.

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