داعش خراسان يعلن مسؤوليته عن تفجيرات إقليم ننجرهار الأفغانى

جدة - نرمين السيد - وكانت الانفجارات قد استهدفت طالبان وأوقعت أكثر من 25 قتيلا بينهم نساء وأطفال.

ولم تذكر طالبان حسبما نقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية أى شىء عن الضحايا حتى الآن لكن شهود عيان قالوا إن عددا من مقاتلى طالبان نقلوا إلى المستشفى بعد إصابتهم فى تلك الانفجارات.

يشار إلى أن ننجرهار المتاخمة لباكستان هى المحافظة الوحيدة التى يستهدف فيها تنظيم داعش خراسان، طالبان بعد أن سيطرت على أفغانستان بأكملها.

وتسود مخاوف داخل وخارج أفغانستان على حد سواء من عودة داعش للظهور وتهديد طالبان لكن الأخيرة قالت إنه لا يوجد تهديد أو خوف من هذا النوع.