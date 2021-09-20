ماكرون يطلب باسم فرنسا «الصفح» من الحركيين الجزائريين

طلب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين باسم بلاده، “الصفح” من الحركيين الجزائريين الذين قاتلوا في صفوف الجيش الفرنسي خلال حرب الجزائر معلنا إقرار قانون “تعويض” قريبا.

وأضاف الرئيس الفرنسي، خلال مراسم تكريم في قصر الإليزيه بحضور حركيين سابقين وأسرهم ومسؤولين عن جمعيات وشخصيات: “أقول للمقاتلين: لكم امتناننا، لن ننسى. أطلب الصفح، لن ننسى”.

ووعد ماكرون بقوله: “قبل نهاية العام بطرح مشروع يهدف إلى أن نُضَمن قوانيننا اعترافا بالحركيين والتعويض لهم”.

والحركيون مقاتلون سابقون يصل عددهم إلى 200 ألف جندوا في صفوف الجيش الفرنسي خلال حرب التحرير الجزائرية بين العامين 1954 و1962.

ونقل عشرات الآلاف منهم برفقة الزوجات والأطفال إلى فرنسا حيث وضعوا في “مخيمات موقتة” لا تتوافر فيها ظروف العيش الكريم ما ترك ندوبا لا تمحى.

وكان الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة وصف الحركيين في العام 2000 بأنهم “عملاء” منتقدا في الوقت ذاته ظروف إيوائهم في فرنسا لكنه رفض عودتهم إلى الجزائر.

يحدث هذا في وقت يحضر فيه الرئيس الفرنسي للدخول في غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة المحدد تاريخها في 22 أبريل 2022، وطموح ماكرون للفوز مرة ثانية.

وانتقد عدد من الجزائريين عدم طلب ماكرون الصفح من الجزائر باسم فرنسا بعد الحرب، ولكن طلبه الصفح والاعتذار ممن حاربوا ضد الجزائر.