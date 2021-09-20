ابرز مواصفات ومميزات ساعة ابل الجديد Watch Series 7 تعد شركة ابل من احد اكبر واهم الشركات في تصنيع وأنتاح الأجهزة التكنولوجية والالكترونية المتنوعة، وهى احد الشركات الرائدة في هذا المجال كما انها تنتمى لشركة أمريكية متعددة الجنسيات ومقرها الأساسي في كاليفورنيا، ويرجع تاريخ تأسيسها لعام 1976، وتمكنت شركة ابل من التربع اعلى قمة شركات تصنيع الهواتف النقالة والأجهزة اللوحية وكذلك الاكسسوارات الخاصة بها، وينتظر مستخدمي ماركة ابل في مختلف انحاء العالم كل جديد تقوم بتقديمه الشركة على قدر كبير من الشوق لكونها كما اعتادنا دوما في تجدد وتميز.

مواصفات ساعة ابل Watch Series 7

قامت شركة ابل مؤخرا بالإعلان عن اطلاق ساعتها الذكية الجديدة والتي تحمل اسم Watch Series 7، والتي تم التصريح عن كونها تحمل العديد من المميزات والمواصفات التي تجعل منها تنافس الساحة العالمية، وهذا ليس بالغريب مطلقا عن شركة ابل فهي كما عتدنا منها تحرص دوما على تقديم الجديد والذي يتيح الراحة وتحقيق اقصي حد للمتعة والرفاهية للمستخدم، وعن مواصفات ساعة ابل الجديدة

وتتوفر بحجمين 41 و45 وشاشتها قياس 1.9 انش كما تتميز بدقتها ذات 396*484 بكسل، وتقوم الساعة بتقديم عدد من الخدمات للمستخدم حيث تقوم بعرض التاريخ والوقت بالشكل الرقمي وكذلك درجات الحرارة وتمكين الوصول إلى أي تطبيق، يتم تغيير الوقت والتاريخ ووفقا للمكان التي يتواجد فيه الشخص، كما تظهر الأرقام وفقا لرؤية المستخدم سواء افقي او راسي بشكل تلقائي.

خاصية ارسال الرد السريع Watch Series 7

كما توفر ساعة ابل الجديدة لمستخدميها خاصية الرد السريع وذلك باتباع خطوات بسيطة وسهلة، حيث يتم اقتران التطبيق مع الساعة والقيام باختيار ساعتي، ومن ثم اختيار الرسائل يليها اختيار الرد الافتراضي، والقيام بإضافة رد جديد، وإدخال وكتابة الرد الذي ترغب في حفظه، والضغط على موافق.