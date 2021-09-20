تشكيلة ابل الجديدة بنظام iOS 15 و iPadOS 15 لم يفت القليل بعد على اعلان شركة ابل عن هاتفها الجديد ايفون ابل 13 حيث مازال الانبهار بهذا الهاتف مستمرا حتى الان ليأتي اعلان جديد من شركة ابل حول اطلاق احدث وأكبر تشكيلة لها من منتجاتها الذكية حيث ان اطلاق هاتفها ايفون 13 لم يكن سوي البداية فقط، وتعتبر ابل أحد اكبر الشركات العملاقة والرائدة في مجال الالكترونيات حيث تعمل مختلف الشركات الأخرى في محاولة لخوض التنافس معها لما تقدمه من ميزات خرافية في التصميم والشكل الخاص بمنتجاتها بل وأكثر من ذلك فيما يتعلق باستخدامات الهاتف، والذي تجعله صاحبه من أصحاب الرفاهية والثروة.

أنظمة تشغيل حديثة iOS 15 و iPadOS 15

تعتزم الشركة وفقا لآخر تصريحاتها أنه سوف يتم إطلاق أخر تحديثات للنظام من خلال التشغيل المجاني التجريبي لعدد من المنتجات الخاصة بها حيث انه من خلال تلك التحديثات تضاف لتلك المنتجات عدد من المميزات منها تطبيق الاتصالات المرئي او ما يطلق عليه باسم الفيس تيم، كذلك تمكن الأنظمة الجديدة من أجراء مكالمات الفيديو بأعلى جودة لها، وكذلك إمكانية التصفح على سفارى، ولم يقتصر الأنظمة الحديثة على الهواتف النقالة فقط بل شملت أيضا الأجهزة اللوحية.

قائمة الأجهزة الحاصلة على أنظمة التشغيل الجديد

أما عن قائمة الأجهزة والتي تقرر ان يتم تطبيق أنظمة التشغيل الحديثة عليها iOS 15 و iPadOS 15 كما مقرر لها في العشرون من سبتمبر الجاري فهي كما يلي؛

تشمل التحديثات كافة الإصدارات الخاصة بسلسلة ايفون 13، وكذلك سلسلة هواتف الإصدار 12 و11، كذلك تشمل القائمة هواتف ايفون اكس، وايفون 8 و8 بلس و ايفون 7 ، و7 بلس، وهواتف ايفون 6 اس، و6 اس بلس، وكذبك ايفون سي أي لجيلها الأول والثاني، وأيضا الأجهزة اللوحية ايباد 7.