أخبار اليمن : إصابة 5 مواطنين بنيران العدوان بصعدة

دوت الخليج -

إصابة 5 مواطنين بنيران العدوان بصعدة

أصيب خمسة مواطنين اليوم بنيران العدو السعودي في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة. إصابة 5 مواطنين بنيران العدوان بصعدةأصيب خمسة مواطنين اليوم بنيران العدو السعودي في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن العدو استهدف منطقة الرقو في منبه ما أدى إلى إصابة خمسة مواطنين بجروح متفاوتة . وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد استنكر المصدر بشدة استمرار العدو في ارتكاب الجرائم بحق أبناء المناطق الحدودية في استهتار واضح بقوانين حقوق الإنسان وبتواطؤ من الأمم المتحدة .



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