رابط التسجيل في حافز للمساعدات المالية للعاطلين عن العمل في السعودية

التسجيل في حافز هو أحد أهم الخدمات التي قامت المملكة السعودية بتقديمها لمواطنيها، وذلك من أجل تقديم المساعدات المالية والمادية للعديد من العاطلين عن العمل، سواء في صورة مبالغ نقدية يتم الحصول عليها بشكل دوري، أو التدريب والتأهيل للحصول على وظيفة مرموقة براتب ثابت.

مميزات التسجيل في حافز

يسعى العديد من المواطنين إلى التسجيل في حافز، وذلك من أجل الاستفادة من مميزاتها والتي تتلخص فيما يلي

الحصول على المساعدات المالية التي يمكن أن تصل إلى 2000 ريال سعودي من أجل المساهمة في الحصول على وظيفة.

التأهيل والتدريب من خلال الحصول على مجموعة من الدورات التدريبية والكورسات المجانية للاستعداد لسوق العمل.

شروط التسجيل في حافز

تتطلب عملية التسجيل في حافز توافر مجموعة من الشروط، وذلك على النحو التالي

أن يكون صاحب الطلب حامل للجنسية السعودية ومقيم بالأراضي السعودية.

من المهم أيضًا ألا يقل عمره عن 20 عام وألا يزيد عن 35 عام.

يشترط ألا يكون مازال طالب في أحد المراحل التعليمية المختلفة.

عدم امتلاك المتقدم لوظيفة سواء في القطاع العام أو حتى في القطاع الخاص.

ألا يزيد راتبه الشهري عن 2000 ريال سعودي.

يشترط أن يكون قد مر فترة قدرها ستة أشهر على الأقل عقب انتهاء الدراسة أو سنة عقب التدريب المهني الذي حصل عليه المتقدم.

خطوات التسجيل في حافز

يتم اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة من أجل إتمام عملية التسجيل في حافز، وهذه الخطوات تتلخص في النقاط التالية