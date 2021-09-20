موعد مباراة برشلونة وغرناطة والقنوات الناقلة في بطولة الدوري الأسباني

يستضيف استاد الكامب نو معقل نادي برشلونة مباراة فريقه أمام فريق غرناطة في الجولة الخامسة ضمن بطولة الليجا الأسبانية، وتقام المباراة اليوم 20 سبتمبر 2021 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، حيث يسعى فريق البارسا إلى تضميد جراحه بعد مباراته الأخيرة في بطولة دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ، حيث خسر حينها بثلاثية نظيفة سجلها كلا من ليفاندوسكي (هدفين)، وتوماس مولر، ويأمل الفريق إلى العودة لمستواه المعهود، ومحاولة تخطي هذه الفترة المخيبة للآمال، بينما يسعى فريق غرناطة العنيد إلى خطف الفوز من البارسا، وتحقيق الثلاث نقاط، والتقدم في جدول ترتيب الدوري الأسباني، ونقدم لكم موعد مباراة برشلونة وغرناطة اليوم.

يسعى فريق البارسا إلى محاولة الفوز بالمباراة، وتحقيق الأداء الجيد الذي افتقده الجمهور، وإقتناص الثلاث نقاط في سبيل تحقيق بطولة الليجا الغائبة عن خزائن الفريق منذ عامين، حيث يمتلك برشلونة 26 لقب في البطولة كثاني أكثر الفرق فوزا بها بعد ريال مدريد، ويسعى الفريق إلى تخطي صدمة إنتقال ليونيل ميسي إلى فريق باريس سان جيرمان، ومحاولة بدء مرحلة جديدة تعتمد على الشباب، حيث خاض البارسا 3 مباريات هذا الموسم في الليجا، واستطاع تحقيق الانتصار في مبارتين، ووقع في فخ التعادل الإيجابي في مباراة وحيدة، حيث بدأ الموسم بانتصار برباعية مقابل هدفين على حساب فريق ريال سوسيداد، ثم استطاع الخروج بنقطة وحيدة من الجولة الثانية بعد التعادل الإيجابي أمام فريق أتليتك بلباو، وبعد ذلك حقق انتصاره الثاني في الأسبوع الثالث على حساب فريق خيتافي بهدفين مقابل هدف، بينما في الأسبوع الرابع تأجلت مباراة الفريق أمام إشبيلية، وبذلك يتواجد الفريق في المركز العاشربرصيد 7 نقاط.

يسعى فريق خيتافي إلى إقتناص نقاط المباراة من البارسا، وتحقيق الانتصارالأول له هذ الموسم في البطولة ، ومحاولة أخذ روح معنوية عالية منذ بداية البطولة لمحاولة إنهاء الموسم بأفضل طريق ممكنة وتحقيق مركز أفضل من الموسم الماضي، حيث أنهى الفريق النسخة الماضية في المركزالعاشربرصيد 46 نقطة، وذلك بعد تحقيق الانتصار في 13 مباراة، والتعادل في 7 مناسبات، بينما تعرض للهزيمة في 18 مباراة، بينما قد خاض الفريق 4 مباريات هذا الموسم، واستطاع تحقيق التعادل مرتين أمام كلا من فياريال، وفالنسيا، بينما تعرض للهزيمة في مناسبتين على يد كلا من رايو فاليكانو، وريال بيتيس، ويآمل خيتافي في تكرار الانتصار على البارسا كما حدث في أخر مناسبة حينما انتصر الفريق بنتيجة هدفين مقابل هدف.

اليوم 20 سبتمبر2021

7:00 بتوقيت غرينتش

8:00 بتوقيت تونس، والمغرب، والجزائر

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10:00 بتوقيت السعودية، والعراق، وسوريا

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