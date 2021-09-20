مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى
اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى، تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال، حيث أدّوا صلوات تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية، والتقطوا صورًا في باحات المسجد الأقصى.
وكثف المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد المبارك في الفترة الأخيرة، تزامنا مع تضييق قوات الاحتلال على المواطنين المقدسيين وأغلاقها عدة طرق في مدينة القدس، بذريعة تأمين الاحتفالات بالأعياد اليهودية.
ويتعرض "الأقصى" لعمليات اقتحام متكررة من المستوطنين، وغالبًا ما تتم من باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد. وكثيرًا ما يقوم المستوطنون بصلوات تلمودية في ساحات المسجد بغرض استفزاز مشاعر المسلمين.
وكان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، حذر من الدعوات التي أطلقتها جماعات الهيكل المزعوم والمنظمات المتطرفة ضد المقدسات الفلسطينية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، والمسجد الإبراهيمي في الخليل، بهدف المساس بهما.
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