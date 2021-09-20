شبح العام الماضي يلوح في الأفق.. إصابة ثانية في ليفربول

أعلن ليفربول الإنجليزي، الاثنين، أن لاعب وسطه الإسباني الدولي تياغو ألكانتارا سيغيب عن مباراتيه المقبلتين، بعد تعرضه لإصابة في عضلات الساق مطلع الأسبوع.
واستبدل تياغو خلال الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بفوز فريقه 3-صفر على كريستال بالاس، السبت، في الدوري الممتاز.
وقال المدرب المساعد بيباين ليندرش إنه سيغيب عن مباراة الفريق المقبلة في كأس رابطة المحترفين المحلية، الثلاثاء، أمام نوريتش سيتي، وعن مباراته السبت القادم في الدوري في مواجهة برنتفورد.
وأضاف المدرب المساعد عبر موقع النادي على الإنترنت: "لا يمكنني الآن تحديد الفترة التي سيغيبها عن الملاعب، لكنه بالتأكيد لن يشارك في مباراة الثلاثاء ولا مطلع الأسبوع المقبل".
وأضاف ليندرش: "دعونا ننتظر نتائج الفحوص والتشخيص. يؤسفنا الحرمان من جهوده".
وبهذا أصبح تياغو ثاني لاعب وسط في ليفربول يتعرض للإصابة مؤخرا، بعد هارفي إيليوت الذي تعرض لكسر في الكاحل أمام ليدز يونايتد الأسبوع الماضي، وخضع لعملية جراحية بعد ذلك.
وسيغيب عن تشكيلة ليفربول الثلاثاء المدافع الأيمن ترينت ألكسندر-أرنولد (22 عاما) بسبب المرض.
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