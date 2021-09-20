فيديو.. اللحظات الأولى لحادث إطلاق النار فى جامعة بيرم الروسية

جدة - نرمين السيد - تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو يتضمن اللحظات الأولى لاقتحام مسلح مجهول، مبنى جامعة بيرم الروسية، صباح اليوم الإثنين، وإطلاق النار على طلاب الجامعة.





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