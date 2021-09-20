كوريا الشمالية: واشنطن تخاطر بسباق تسلح نووى بعد صفقة الغواصات مع أستراليا

جدة - نرمين السيد - وأبرمت الولايات المتحدة الأسبوع الماضى، شراكة أمنية جديدة مع بريطانيا وأستراليا تشمل تزويد الأخيرة بالتكنولوجيا لبناء ما لا يقل عن ثمانى غواصات تعمل بالطاقة النووية. وانضمت كوريا الشمالية إلى الصين فى التنديد بالقرار الأمريكى الذى وصفته بأنه "غير مسؤول" ويدمر السلام والاستقرار الإقليمى ويقوض الجهود العالمية للحد من انتشار الأسلحة النووية.

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