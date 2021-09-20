الاتحاد الأوروبى يدين الترهيب والرقابة المحدودة خلال انتخابات روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدّث باسم مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبى بيتر ستانو "ما رأيناه فى الفترة السابقة لتلك الانتخابات كان جوّاً من الترهيب لجميع الأصوات المنتقدة المستقلّة". وكان الحزب الحاكم فى روسيا، قد أعلن فوزه بأغلبية الثلثين فى الانتخابات التشريعية رسميًا. وقالت لجنة الانتخابات بالبلاد فى وقت مبكر من اليوم الإثنين، إن النتائج تشير إلى تقدم حزب "روسيا الموحدة" الداعم للرئيس فلاديمير بوتين، بنسبة 45.9% من أصوات الناخبين.

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