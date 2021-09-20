ضبط 71 مشتبها بتورطهم فى حرائق الغابات بالجزائر

جدة - نرمين السيد - وكانت الحرائق التى اجتاحت شمال الجزائر منتصف أغسطس الماضى، قد تسببت فى إتلاف أكثر من 5000 هكتار من الأشجار المثمرة، إضافة إلى 19.000 رأس من الحيوانات، بحسب حصيلة نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية. واتهمت السلطات الجزائرية جماعة الماك الانفصالية بالتسبب فى هذه الحرائق وقامت باعتقال أعداد كبيرة منهم.

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