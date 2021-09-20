عاجل.. المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توضح خطوات الحصول على مستحقات ساند

حددّت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، خطوات الحصول على مستحقات ساند 1443هـ، وهو النظام الخاص بالتعطل عن العمل، وأحد البرامج التأمينية التي تُقدمها هذه المؤسسة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لدعم المتضررين من فقدان أعمالهم في القطاع الخاص، وذلك لحين الحصول على فرصة عمل جديدة، سيما أن الدعم لا يقتصر على المال فحسب، بل يحصل المستفيد من البرنامج على تدريب يؤهله للالتحاق بوظيفة مناسبة في أقرب وقت.خطوات الحصول على مستحقات ساند
وخدمة للراغبين في الحصول على فرصة عمل جديدة بالقطاع الخاص السعودي، ننشر خطوات الحصول على مستحقات ساند 1443 هـ، وذلك على النحو التالي:
- تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي في التأمينات الاجتماعية.
- واختيار أيقونة التعطل عن العمل.
- ثمّ اختيار أيقونة طلب ساند.
- وإدخال رقم الحساب البنكي الآيبان.
- إرسال الطلب.
- ظهور رسالة بنجاح تقديم الطلب.
- وفي حال اعتماد الطلب ستصل رسالة نصية للتأكيد.
وبيّنت مؤسسة التأمينات الاجتماعية الشروط التي يجب أن تتوفر للحصول على دعم برنامج ساند للمتعطلين عن العمل في القطاع الخاصة, وهي على النحو الآتي:
- توافر مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق.
- أن يكون المشترك سعودي الجنسية.
- ألا يكون قد بلغ سن الستين.
- تقديم الطلب للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال 3 أشهر من تاريخ ترك العمل.
- البحث بجدية عن العمل.
- الالتزام بالتدريب والتقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة.
- ألا يكون المشترك مفصولا من العمل بسبب راجع إليه.
- وألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.
- ألا يكون المشترك ترك العمل بمحض إرادته.
- أن يكون من القادرين على العمل.
وفيما يتعلق بمدد الاشتراك في برنامج ساند للراغبين في الحصول على دعم العاطلين عن العمل في القطاع الخاص، فهي على النحو التالي:
- يستحق المستفيد تعويض لأول مرة إذا كان العمل الذي عمل فيه خاضع للنظام مدة لا تقل عن عام خلال الثلاث سنوات التي تسبق المطالبة الأولى.
- ويستحق التعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن عام ونصف العام خلال الثلاث سنوات التي تسبق المطالبة الثانية.
- كما يستحق المستفيد التعويض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن عامين خلال الثلاث سنوات التي تسبق المطالبة الثالثة.
- ويستحق التعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن ثلاث سنوات خلال الأربع سنوات التي تسبق المطالبة الأخيرة.
الوسوم
حددّت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، خطوات الحصول على مستحقات ساند 1443هـ، وهو النظام الخاص بالتعطل عن العمل، وأحد البرامج التأمينية التي تُقدمها هذه المؤسسة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لدعم المتضررين من فقدان أعمالهم في القطاع الخاص، وذلك لحين الحصول على فرصة عمل جديدة، سيما أن الدعم لا يقتصر على المال فحسب، بل يحصل المستفيد من البرنامج على تدريب يؤهله للالتحاق بوظيفة مناسبة في أقرب وقت.خطوات الحصول على مستحقات ساند
وخدمة للراغبين في الحصول على فرصة عمل جديدة بالقطاع الخاص السعودي، ننشر خطوات الحصول على مستحقات ساند 1443 هـ، وذلك على النحو التالي:
- تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي في التأمينات الاجتماعية.
- واختيار أيقونة التعطل عن العمل.
- ثمّ اختيار أيقونة طلب ساند.
- وإدخال رقم الحساب البنكي الآيبان.
- إرسال الطلب.
- ظهور رسالة بنجاح تقديم الطلب.
- وفي حال اعتماد الطلب ستصل رسالة نصية للتأكيد.
وبيّنت مؤسسة التأمينات الاجتماعية الشروط التي يجب أن تتوفر للحصول على دعم برنامج ساند للمتعطلين عن العمل في القطاع الخاصة, وهي على النحو الآتي:
- توافر مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق.
- أن يكون المشترك سعودي الجنسية.
- ألا يكون قد بلغ سن الستين.
- تقديم الطلب للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال 3 أشهر من تاريخ ترك العمل.
- البحث بجدية عن العمل.
- الالتزام بالتدريب والتقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة.
- ألا يكون المشترك مفصولا من العمل بسبب راجع إليه.
- وألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.
- ألا يكون المشترك ترك العمل بمحض إرادته.
- أن يكون من القادرين على العمل.
وفيما يتعلق بمدد الاشتراك في برنامج ساند للراغبين في الحصول على دعم العاطلين عن العمل في القطاع الخاص، فهي على النحو التالي:
- يستحق المستفيد تعويض لأول مرة إذا كان العمل الذي عمل فيه خاضع للنظام مدة لا تقل عن عام خلال الثلاث سنوات التي تسبق المطالبة الأولى.
- ويستحق التعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن عام ونصف العام خلال الثلاث سنوات التي تسبق المطالبة الثانية.
- كما يستحق المستفيد التعويض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن عامين خلال الثلاث سنوات التي تسبق المطالبة الثالثة.
- ويستحق التعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن ثلاث سنوات خلال الأربع سنوات التي تسبق المطالبة الأخيرة.
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