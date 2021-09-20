أسعار IPHONE 13 PRO MAX بالأسواق المختلفة و مواصفات أيفون 13 برو Max

أسعار IPHONE 13 PRO MAX الجديد من شركة أبل العالمية . نتعرف عليها بالتفصيل بعد أن صرحت أبل بانه يتم طلب مسبق IPHONE 13 PRO MAX . لكي ما يتم طلب الهاتف وفقاً للمواصفات المرغوبة لكافة العملاء . كذلك الأمر من ناحية مواصفات IPHONE 13 PRO MAX تحدثت عنه الشركة بأنه يطرح في الأسواق العالمية . بمواصفات شاشة أكبر حجماً ووضع العديد من التحسينات عليها . كما أن iphone 13 pro Max يطرح بمعالج رسومي قوي بتقنية حديثة وضعت به . ذلك بجانب أن هاتف أيفون 13 برو ماكس الوردي يتمتع بسعة تخزين داخلية متعددة في نسخ الهاتف الجديد . كما أيضاً جوال أيفون 13 برو ماكس يطرح بالأسواق بستة ألوان متنوعة وجذابة ، كافة تفاصيل المواصفات والأسعار نتعرف عليها داخل المقال .

أسعار IPHONE 13 PRO MAX في متناول الجميع وبمواصفات قوية

أسعار IPHONE 13 PRO MAX قالت عنها شركة أبل أن الهاتف الجديد يتم طرحه . بأسعار في متناول الجميع وذلك حسب سعة التخزين الخاصة بالهاتف وأيضاً لونه . كذلك مواصفات IPHONE 13 PRO MAX المتعددة تختلف في كل نسخة تم طرحها في الأسواق . تلك المواصفات يتحدد بناءً عليها سعر أيفون 13 برو ماكس الجديد . كذلك بجانب الهاتف الجديد يطرح معه سلسه أخري من منتجات IPAD ، وأجهزة كمبيوتر متنوعة والعديد من الأجهزة الإلكترونية . كما تم تداول المعلومات عن IPHON 13 الجديد بأنه مقارب للنسخة السابقة من أيفون في شكله . كذلك الأمر فيما يتعلق بواجهة الهاتف والخلفية المصنعة من المواد المقاومة للصدأ والخدوش والصدمات .

يطرح الهاتف الجديد بحجم أصغر للكاميرا الخاصة به . كذلك يتمتع أيفون 13 برو ماكس الوردي بمستشعر قوي مضافاً له تقنية LIDAR . تم تصنيع IPHONE الجديد من أبل داعماً لكافة شبكات الاتصال . كما أنه يتمتع بدعم الشريحة السريعة بفضل تقنية A15 BIONIC . تحسين وتطوير الماسح الضوئية بإضافة تقنية SUPER RETINA OLED وترقيته لمعدل 6.1 . كذلك الأمر فيما يخص شاشة الهاتف من خامة الزجاج الياقوت مقاومة للخدوش والزيوت والصدمات . يتمتع IPHONE الجديد بمستشعر تم تطويره وتحسين معدله ليصل إلي 120 هرتز . تلك المواصفات بجانب تقنية التصوير للفيديوهات المطورة والحديثة بمعدل 8K .

اللون الأول من IPHONE هو الأسود الملكي .

كما يطرح باللون الثاني من أيفون الجديد هو الأحمر .

كذلك بجانب اللون المميز جداً وهو الأزرق الداكن .

يطرح جوال أيفون 13 برو ماكس باللون الأخضر الليلي .

باللون الأخضر الليلي . تلك الألوان السابقة بجانب اللون الجذاب وهو الذهبي .

كما يطرح IPHONE باللون السادس وهو اللون الوردي الرائع .

بجانب أسعار IPHONE 13 PRO MAX المميزة أيضاً مواصفاته العديدة مميزة جداً . يطرح IPHONE بأبعاد المقاييس الخاصة بالطول وهي 160.8 والعرض 87.1 وعمق أيفون 7.5 ملم . كذلك بجانب أن أيفون الجديد شاشته تحتل مساحة 87.4 من مساحة الهاتف الجديد . كما أن IPHONE يتمتع بترقية وتحسين وتطوير شاشته بتقنية SUPER RETINA OLED . بجانب التقنية المشار أليها سابقاً في الشاشة وضع بها تقنية حصرية من أبل وهي IB . كذلك الأمر في المقاييس الخاصة بالهاتف وهي 2532*1170 بتناسق مع مقاييس 19.5.9 بكل نقطة . كافة المواصفات السابقة تنطبق أيضاً علي iphone 13 pro Max 1tb المصدرة من أبل .

مواصفات IPHONE 13 PRO MAX الجديدالألوان الستة المطروح بها هاتفالمواصفات العديدة في أيفون 13 برو ماكس الوردي

يطرح هاتف أيفون 13 برو ماكس الوردي بميزة تقنية OLIOPHOBIC .

بميزة تقنية OLIOPHOBIC . كما هاتف IPHONE به ميزة التقنيات الحديثة WIDE COLOR GAMUT ، DOLBY VISION .

كذلك مميزات رائعة في أيفون الجديد بالمستشعر الخاص به وهي التسارع ، البارومتر ، التقارب ، والبوصلة .

تلك المميزات العديدة في IPHONE بجانب خاصية معرفة وجه مستخدم أيفون الجديد وهي خاصية FACE ID .

تطوير وتحسين المعالج الرسومي الخاص بهاتف IPHONE ورفع معدله إلي سداسي النواة .

تلك المميزات تنطبق أيضاً علي نسخة iphone 13 pro Max 1tb من ضمن النسخ المصنعة .

يطرح جوال أيفون 13 برو ماكس بسعة تخزين 512GB ذلك بجانب ذاكرة عشوائية 6GB . كذلك حرصت أبل علي إصدار نسخة أخري بسعة تخزين 256GB بجانب ذاكرة عشوائية 6GB . كما أن هاتف IPHONE الجديد يطرح بسعة تخزين ثالثة بقدر 128GB بجانب ذاكرة عشوائية 6GB . تلك المساحات الثلاثة التخزينية المصدرة من شركة أبل العالمية في هاتف أيفون الجديد .

سعر IPHONE 13 PRO MAX المحدد بسعره العالمي 1055 دولار أمريكي .

المحدد بسعره العالمي 1055 دولار أمريكي . كذلك تم تحديد سعر IPHONE في المملكة العربية السعودية بقيمة 5500 ريال سعودي .

كما سعر الهاتف الجديد أيفون داخل جمهورية مصر العربية تحدد بقيمة 27500 جنيه مصري .

تلك الأسعار المعلنة بجانب تحدد سعر IPHONE داخل الإمارات العربية المتحدة بقيمة 5800 درهم إماراتي .

كذلك الأمر يتحدد سعر IPHONE الجديد في باقي الدول يتحدد بناءً علي سعر صرف الدولار وما يقابله بالعملة المحلية .

ما هي المميزات التي وضعت في جوال أيفون 13 برو ماكسالمساحات الثلاثة في هاتف iphone 13 pro Maxسعر IPHONE 13 PRO MAX المطروح بالأسواق

تم ترقية وتحسين الخاصية الخاصة بالصوت STERIO لمعدل أعلي مما سبق . كذلك يحتوي هاتف أيفون 13 برو ماكس الوردي علي دعم خاصية NFC . كما أن أيفون الجديد وضع به خاصية مقاومة الضوضاء مهما كان حجمها . تلك المميزات بجانب أن IPHONE الجديد مقاوماً للغبار الجوي أياً كانت كثافته . يطرح أيفون الجديد بمقاومته للماء تحت عمق 6 متر ولمدة مقاومة تصل إلي نصف ساعة .

مميزات متنوعة وجديدة في هاتف iphone 13 pro Max

أسعار IPHONE 13 PRO MAX المعلنة من شركة أبل في بعض الدول وبالسعر العالمي . تلك الأسعار تم توضيحها داخل المقال . كذلك فيما يخص مواصفات IPHONE 13 PRO MAX المتعددة . تم توضيحها بشكل مفصل . ذلك الهاتف الجديد iphone 13 pro Max الذي سيطرح في موعده بالأسواق يوم 24 سبتمبر الجاري . بجانب نسخة iphone 13 pro Max 1tb ضمن سلسلة الإنتاج .