دراسة.. عامل مشترك لكل من يعانون من الأمراض النفسية

كشفت دراسة طبية جديدة، أن عددا من الاضطرابات النفسية، تشترك بشكل غير متوقع، بعامل واحد يمتلكه كل الذي يعانون من تلك الأمراض النفسية.
ووفقا لمقال جديد في مجلة "جاما" للطب النفسي، يشترك المصابون بالاكتئاب، والاضطراب ثنائي القطب، والفصام، والقلق، من مشكل ميكروبية في الأمعاء تسبب الالتهابات.
وكشفت الدراسة عن روابط غريبة بين الأمعاء والدماغ، وبين الاكتئاب وأنواع معينة من بكتيريا الأمعاء.
وفي الدراسة، نظر فريق من الباحثين في بريطانيا في 59 حالة لتتبع تنوع بكتيريا الأمعاء لدى البالغين الذين يعانون من مجموعة متنوعة من الاضطرابات النفسية المختلفة، بما في ذلك الاكتئاب، واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، والقلق، والفصام، والوسواس القهري، واضطراب ما بعد الصدمة.
وجدت الدراسة في النهاية أن هناك بصمات ميكروبية مشتركة بين عدد من الحالات النفسية المختلفة.
وعلى وجه الخصوص، أولئك الذين يعانون من الاكتئاب والقلق والاضطراب ثنائي القطب والفصام أظهروا مستويات متزايدة من بكتيريا تسمى "إيغرتيلا"، والتي سبق أن ارتبطت بالتهاب الجهاز الهضمي.
وارتبطت هذه الحالات النفسية الأربعة أيضا بانخفاض مستويات البكتيريا المضادة للالتهابات.
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