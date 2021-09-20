فرنسا: لدينا شكوك كبيرة حول صفقة الغواصات بين أستراليا وأمريكا

جدة - نرمين السيد - وأضاف القصر فى بيان له: أن "الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، التقى رئيس وزراء أستراليا، فى مايو الماضى، ولم يجر حديث عن إلغاء صفقة الغواصات".

وتابع بأن الولايات المتحدة لم تجب على تساؤلاتنا ولم تذكر أى مبادرة، بحسب "العربية".

وسحبت فرنسا سفيريها لدى الولايات المتحدة وأستراليا، بعد أن كشف الرئيس الأمريكى جو بايدن، الأسبوع الماضى عن تحالف جديد يضم بلاده وأستراليا وبريطانيا سوف يعمل على تصنيع أسطول أسترالى من ثمانى غواصات على الأقل تعمل بالطاقة النووية.