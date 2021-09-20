الجامعة العربية ترحب بمقترح الأردن لإنشاء مجلس وزراء العرب للتعليم

جدة - نرمين السيد - قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن إدارة التربية والتعليم والبحث العلمى نظمت فعاليات الاجتماع المعنى بوضع تصور حول مقترح المملكة الأردنية الهاشمية بإنشاء "مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون التعليم" بمقر الأمانة العامة.





وذكرت هيفاء أبو غزالة، فى بيان لها، أن الاجتماع جاء تنفيذًا لقرار المجلس الاقتصادى والاجتماعى رقم 2316 الصادر عن الدورة 108 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى، والذى عقد بمقر الأمانة العامة، والذى رحب بمقترح المملكة الأردنية الهاشمية بإنشاء "مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون التعليم".

وأوضحت أن الاجتماع عُقد بحضور الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، فى ضوء أنهم بيوت الخبرة العربية المعنية فى هذا المجال، وتأكيد اهتمام الأمانة العامة والمنظمتين بموضوع التعليم بمختلف قطاعاته خاصة فى الفترة الراهنة.

وتطرقت إلى الدور المحورى الذى ستقوم به الألكسو والأكاديمية بصفتهم بيوت خبرة عربية مميزة، مشيدة بالمبادرة الأردنية وأهدافها، خصوصًا أن المبادرة تخرج للنور فى أصعب الظروف التى يمر بها العالم بشكل عام والدول العربية بشكل خاص، إذ تواجه العديد من الدول العربية أخطار النزاعات المسلحة التى تؤثر على عملية التعليم إجمالاً، بالإضافة إلى جائحة كورونا التى عطلت العملية التعليمية فى أغلب الدول العربية، وهى الأمور التى تؤكد أهمية مقترح الأردن بإنشاء مجلس وزارى مختص بشؤون التعليم، يسعى لوضع السياسات العربية ومتابعة تنفيذها لضمان استمرارية العملية التعليمية بالشكل والمحتوى والجودة المطلوبين، خصوصًا أن الظروف الحالية تستوجب تحرك أسرع واشمل وأعمق عن السابق، وبالاستفادة من قدرات وإمكانيات منظومة جامعة الدول العربية، وما لديها من تعاون إقليمى ودولى يسهم بشكل فاعل بالنهوض بالعملية التعليمية.

وقالت أبو غزالة: "تأخرنا كثيرًا فى اتخاذ تلك الخطوة الهامة والتى أرى انها ستسهم فى تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للأجيال العربية بما يكفل لهم البنية التعليمية الخصبة، انطلاقًا من ان التعليم حق الجميع تماشيًا مع مبدأ خطة 2030 بأن لا يتخلف عن ركب التنمية أحد".