عاجل.. بدء فعاليات جلسة الأمم المتحدة لمناقشة أهداف التنمية المستدامة

جدة - نرمين السيد - واتخذت مصر فى السنوات الماضية، مجموعة من الخطوات لتحقيق التنمية المستدامة، بما يتوافق مع الرؤية العالمية، ورؤية مصر 2030. وتعد "رؤية مصر 2030" بمثابة أجندة وطنية، تعكس خطة الدولة الاستراتيجية طويلة المدى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى شتى المجالات، بما يحقق فى النهاية حياة كريمة للمواطن المصرى، ويجعل مصر فى مصاف الدول المتقدمة.

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